Российские власти намерены расширить сеть внутренних авиарейсов, обходящих Москву, на фоне регулярных ограничений работы столичных аэропортов из-за атак беспилотников. Для этого планируется пересмотреть распределение средств, направляемых на субсидирование региональных авиаперевозок, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

О соответствующих планах 20 ноября заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров в ходе форума «Транспорт России». По его словам, ведомство совместно с Росавиацией должно изменить распределение финансирования, чтобы увеличить количество рейсов, не проходящих через московский авиаузел.

Ядров отметил, что в рамках программ субсидирования уже выполняются рейсы по 431 маршруту. Почти 55% этих перелётов осуществляются в обход Москвы. В то же время министр заявил, что этот показатель можно увеличить.

Речь идет о трех программах поддержки авиаперевозок: региональную, охватывающую более 300 маршрутов, социальную для отдельных категорий граждан с примерно 100 направлениями, а также программу социально значимых рейсов в Дальневосточном федеральном округе, где предусмотрено 39 маршрутов.

Пересмотр авиасообщения происходит на фоне частых сбоев в работе московских аэропортов из-за угрозы атак беспилотников. По подсчётам издания «Авиаторщина», в октябре в четырёх аэропортах московского авиаузла 82 раза вводились ограничения на полёты. Всего по России за этот период зафиксировали 495 таких случаев.

В течение прошлого месяца все четыре московских аэропорта работали с ограничениями в течение 13 из 31 дня. Общая продолжительность таких ограничений составила 262 аэропорто-часа из 2092 зафиксированных по стране.

Кроме того, за девять месяцев общий пассажиропоток аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово сократился на 4,2%.

Ранее Москву атаковали беспилотники, в городе раздавались взрывы, работу аэропортов приостановили.

До этого Москву с ночи также атаковали беспилотники, работа двух аэропортов была приостановлена.

В Москве прогремела серия взрывов во время атаки украинских беспилотников.

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