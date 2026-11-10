Россия планирует увеличить штрафы для бизнеса, чтобы пополнить бюджет на нужды войны

Российские власти намерены существенно увеличить размеры штрафов за ряд экономических правонарушений. Дополнительные поступления могут быть направлены на пополнение военного бюджета.

Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству 9 ноября одобрил ко второму чтению соответствующую правительственную инициативу, охватывающую более 30 статей Уголовного кодекса РФ.В Министерстве юстиции такой шаг обосновали тем, что по многим статьям размеры штрафов не обновлялись более двух десятилетий.

За отдельные нарушения верхний предел наказаний увеличится в пять раз. В частности, за незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации или лицензии будут взимать до 1,5 млн рублей вместо нынешних 300 тыс., а если это совершила группа лиц — до 2,5 млн рублей вместо 500 тыс. Аналогично в пять раз — с 300 тыс. до 1,5 млн рублей — повысят максимальный штраф за уклонение организаций от уплаты налогов. За нарушение авторских прав верхний порог повысят с 200 тыс. до 1 млн рублей, а за групповое изготовление фальшивых денег или подделку в крупном размере наказание увеличится с 1 до 5 млн рублей. Максимальный штраф за сокрытие имущества при банкротстве увеличится вдвое — с 500 тыс. до 1 млн рублей.

Подобные приговоры ежегодно касаются тысяч граждан: по статистике Верховного суда РФ, в 2025 году по статьям главы 22 УК было осуждено 8584 человека, и для почти 40% из них штраф стал основным видом наказания.

В то же время российское правительство резко увеличило плановые показатели поступлений от штрафов в федеральный бюджет. В течение 2027–2029 годов власти рассчитывают привлечь по этой статье более 1,3 трлн рублей, а с учетом 2026 года общая сумма достигнет рекордных 1,7 трлн рублей. По сравнению с предыдущими расчетами ожидаемые поступления на следующий год выросли на 27%, а на 2028-й — на 37%. Значительную часть государственных финансов поглощает война против Украины: только по направлению «Национальная оборона» за три года планируется потратить более 50 трлн рублей, тогда как совокупный дефицит бюджета на 2027–2029 годы составит почти 15,8 трлн рублей.

В Петербурге из-за бюджетного кризиса почти в девять раз сократили выплаты за вербовку на войну.

Напомним, в России стремительно ухудшаются потребительские настроения, снижается доверие к экономике и растет тревожность. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Кредитование населения в России сократилось до шестилетнего минимума.

После трех лет неожиданного экономического роста Россия сталкивается с внезапным замедлением — расходы на войну, инфляция и падение цен на нефть начали оказывать давление на экономику, которая еще недавно казалась устойчивой к санкциям.

Читай нас в