Россия может активизировать кампанию диверсий и тайных операций против европейских стран, в частности государств НАТО. После раскрытия возможной диверсии в аэропорту Лейпцига представитель Кремля связался с коллегой в правительстве Германии и предупредил, что этот объект может быть не последней целью Москвы.

В августе 2026 года в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского транспортного самолета Ан-124. Впоследствии выяснилось, что дронов было несколько.

1 сентября Германия официально обвинила Россию в попытке диверсии в аэропорту. Москва отвергла эти обвинения.

По данным европейских чиновников, ссылающихся на информацию американской разведки, летом в Москве усилилось недовольство из-за отсутствия результатов, которых российское руководство стремилось достичь как на фронте, так и в ходе переговоров с Вашингтоном.

В частности, боевые действия и дипломатические контакты не заставили Украину согласиться на требования, выдвигаемые российским диктатором Владимиром Путиным.

Собеседники The Wall Street Journal, знакомые с выводами американской разведки, утверждают, что лично Владимир Путин отдал распоряжение усилить кампанию диверсий и тайных операций против стран НАТО.

По информации издания, директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф после визита в Москву сообщил европейским коллегам из разведывательных служб и ряду политиков об активизации российских диверсионных операций.

Речь идет о его поездке в российскую столицу, которая состоялась в августе 2026 года. После неё Ретклифф, по данным источников, предупредил партнёров о рисках для их стран.

Как отмечает The Wall Street Journal, после инцидента в аэропорту Лейпцига в ряде европейских государств участились сообщения о диверсиях и подозрительных атаках на объекты инфраструктуры.

В частности, в августе сообщалось о следующих случаях:

Эстония и Польша — поджоги на предприятиях, производящих беспилотники.

Словакия — власти заявили, что предотвратили запланированный поджог завода по производству украинских дронов.

Польша, Литва и Болгария — сообщения о диверсиях против наземных станций спутниковой связи Starlink.

Эти инциденты рассматриваются на фоне предупреждений западных разведывательных служб о возможном усилении российской секретной деятельности в Европе. В то же время ответственность за конкретные случаи должна устанавливаться на основании результатов расследований.

По данным The Wall Street Journal, западные чиновники связывают активизацию таких операций с недовольством Кремля ходом войны против Украины и отсутствием желаемых результатов переговоров. Россия опровергает обвинения Германии в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами. Имя российского чиновника издание не раскрывает.

В аэропорту Лейпциг/Галле в Германии обнаружили повреждения защитного ограждения вблизи стоянки российских грузовых самолетов Ан-124 «Руслан». Полиция предполагает, что ограждение мог протаранить автомобиль, однако подозрительных людей или предметов на территории не обнаружили. Из-за инцидента северную взлетно-посадочную полосу временно закрыли, тогда как южная продолжила работу.

Полиция продолжает расследование. Причины повреждения ограждения, возможные мотивы и лица, причастные к инциденту, пока остаются неизвестными. Об этом сообщила полиция Лейпцига.

Великобритания и Германия на заседании Министерской группы по сотрудничеству в области вооружений и потенциала (MECC) в Лондоне обсудили совместные оборонные программы и укрепление промышленного партнерства. Встречу в Ланкастер-хаусе принимал министр оборонной готовности и промышленности Великобритании Люк Поллард, а Германию представлял государственный секретарь по вооружениям и инновациям Йенс Пльотнер.

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