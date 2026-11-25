Россия усиливает политическую, экономическую и военную зависимость Абхазии и Южной Осетии, создавая условия для их возможного присоединения в будущем.

Заместитель главы ведомства Давид Арчвадзе заявил, что Москва продолжает создавать предпосылки для возможной аннексии оккупированных территорий.

«Политика России в оккупированных регионах была направлена не только на управление происходящими процессами, но и на изменение настроений и представлений местного населения с целью подготовки благоприятной почвы для аннексии в ближайшем будущем», — заявил Арчвадзе.

По словам представителя СДБ, Россия применяла в регионах инструменты гибридного воздействия. Среди них — финансовые и экономические рычаги, а также агрессивные кампании дезинформации и пропаганды.

В грузинском ведомстве считают, что эти действия направлены не только на изменение общественных настроений в Абхазии и Южной Осетии, но и на давление на грузинские власти и введение международного сообщества в заблуждение.

В отчете также отмечается, что российское влияние усиливается благодаря упрощению процедуры получения паспортов РФ и водительских удостоверений, развитию транспортного сообщения и экономической интеграции.

По оценке грузинских спецслужб, Москва стремится усилить зависимость этих регионов от России и подготовить условия для их дальнейшего включения в состав страны.

Отдельное внимание в отчете уделено нарушениям на линиях разграничения. По данным СДБ Грузии, в 2025 году было зафиксировано 74 случая незаконного задержания людей: 40 — в Абхазии и 34 — в Южной Осетии.

Еще 58 эпизодов касались так называемой «бордеризации» — установки заграждений, пограничных знаков и других действий, направленных на закрепление линий разграничения. Из них 55 случаев произошли в Южной Осетии, ещё три — в Абхазии.

По информации грузинского ведомства, российские силы и подконтрольные им структуры также использовали обвинения в шпионаже, контрабанде и хранении наркотиков для преследования местных жителей.

Абхазия и Южная Осетия вышли из-под контроля Тбилиси в результате вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов.

После российско-грузинской войны в августе 2008 года Москва признала независимость обеих самопровозглашенных республик и разместила там свои военные базы.

В то же время Грузия и большинство стран мира считают Абхазию и Южную Осетию частями грузинской территории.

Об этом говорится в отчете Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии за 2025 год, который обсудили в парламенте страны.

Напомним, процесс массовой выдачи внутренних паспортов Российской Федерации на территории самопровозглашенной Абхазии претерпел существенные изменения.

Россия рассматривает возможность возобновления железнодорожного сообщения с Грузией через территорию самопровозглашённой Абхазии.

Российская зерновая отрасль ищет альтернативные способы перевозки пшеницы из-за ограничений в работе черноморских портов. Одним из возможных маршрутов стал небольшой порт Очамчире в Абхазии — грузинском регионе, поддерживаемом Кремлем. По данным издания, пшеницу планируют доставлять в Турцию в контейнерах.

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