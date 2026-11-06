Попытки России снизить зависимость от западных производителей лекарств не приносят ожидаемого результата. Даже спустя почти пять лет после начала полномасштабного вторжения в Украину иностранные препараты, на которые не распространяются санкции, продолжают обходиться российскому бюджету в миллиарды долларов.

По подсчётам Bloomberg, основанным на данных исследовательской группы DSM, около 56% из почти 700 млрд рублей (8,6 млрд долларов), которые Россия потратила на лекарства за первые восемь месяцев 2026 года, пришлось на импортную продукцию. Прежде всего речь идет о сложных препаратах, которые российские производители не могут воспроизвести самостоятельно.

Для сравнения: в 2022 году доля импортных лекарств в российских расходах на медикаменты составляла 57%. Таким образом, за несколько лет зависимость от иностранной фармацевтической продукции практически не изменилась.

Как отмечается в материале, значительная часть критически важного фармацевтического импорта поступает из стран, которые Москва считает «недружественными».

Согласно плану развития здравоохранения, который в конце прошлого года утвердил российский правитель Владимир Путин, правительство РФ стремится достичь показателя, при котором 80% жизненно необходимых лекарств, на которые приходится основная доля государственных закупок, будут производиться внутри страны.

Однако результаты первых трех кварталов 2026 года свидетельствуют о значительном присутствии иностранных производителей на российском рынке.

По данным российской аналитической платформы «Курсор», в рейтинге фармацевтических компаний лидируют западные гиганты. Среди них — швейцарские Roche Holding AG и Novartis AG, а также британская AstraZeneca Plc.

В первую десятку также вошли французская Sanofi, аргентинская Tuteur Group и американские AbbVie Inc. и Johnson & Johnson. При этом в десятке представлены лишь три российские компании.

Фармацевтическая продукция и базовые медицинские изделия в большинстве случаев не подпадают под санкции США, Европейского Союза и Великобритании по гуманитарным соображениям.

Поэтому торговля медикаментами остается одним из самых заметных исключений на фоне общего сокращения коммерческих связей после российского вторжения в Украину в 2022 году.

По данным Евростата, общий объем экспорта из ЕС в Россию за семь месяцев 2026 года, до конца июля включительно, сократился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В то же время экспорт фармацевтической продукции вырос почти на треть — до 6,7 млрд евро.

Иностранные производители поставляют в Россию не только готовые импортные лекарства, но и продукцию, которая частично изготавливается непосредственно на российской территории. В частности, производственные мощности в стране имеют AstraZeneca, Novartis и Sanofi.

Если иностранная компания локализует производство в России, российское правительство классифицирует соответствующие препараты как отечественные.

Чтобы сократить зависимость от иностранных лекарств и предотвратить их дефицит, российские власти продлили действие механизма, позволяющего импортировать лекарства, упакованные для продажи на зарубежных рынках. Он будет действовать до конца следующего года.

Кроме того, правительство упростило процедуры ввоза новых высокотехнологичных иностранных препаратов.

По расчетам Bloomberg на основе данных Федеральной службы государственной статистики России, за первые восемь месяцев 2026 года объемы фармацевтического производства в стране были примерно на 71% выше, чем за аналогичный период 2021 года.

Российские компании действительно смогли создать альтернативы некоторым известным иностранным препаратам. В частности, они разработали аналоги препарата Ozempic от датской компании Novo Nordisk A/S, который широко используется для лечения диабета и похудения.

Также российские производители активно копируют препарат для разжижения крови Xarelto, разработанный немецким фармацевтическим гигантом Bayer AG.

Однако, как пишет Bloomberg, зависимость России от импорта остается значительной в сегменте дорогостоящих и специализированных лекарств. Прежде всего это препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и редких заболеваний.

Российские производители постепенно заменяют отдельные иностранные лекарства, однако в основном копируют уже существующие препараты, а не создают собственные инновационные разработки.

Разработка сложных и инновационных лекарственных средств сопряжена с высокой вероятностью неудачи. Представители российских властей годами обсуждают механизмы поддержки отечественной фармацевтической отрасли, однако не спешат брать на себя соответствующие финансовые и технологические риски.

Кроме того, российские производители сталкиваются с нехваткой долгосрочного финансирования, высокими процентными ставками и неопределенностью относительно будущего объема рынка.

В результате, несмотря на рост внутреннего производства и попытки заменить иностранные препараты, Россия продолжает тратить значительные средства на импорт медикаментов. Особенно это касается сложных лекарств, для создания которых требуются современные технологии и масштабные инвестиции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ранее российский диктатор Владимир Путин пожаловался на западные санкции против РФ, назвав их «глупостью» и признав их ощутимое влияние на страну-агрессора.

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