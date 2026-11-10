Россия направила на переговоры в Абу-Даби генерала ФСБ, которого связывали с покушением на Буданова

Россия привлекла к переговорам с представителями Украины и США в Абу-Даби высокопоставленного сотрудника ФСБ, которого связывали с покушениями на украинских военных и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. Речь идет о Дмитрии Минаеве — руководителе департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ, который вошел в состав российской делегации.

Кто вошел в состав делегации РФ

Российскую переговорную группу в целом составляют 11 человек. Основную делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, в нее также вошли заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник службы оперативной информации ФСБ Алексей Комков и руководитель Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

В экспертную группу привлечены ещё шесть должностных лиц, среди которых — заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский и руководитель ДКРО ФСБ Дмитрий Минаев. Четверо представителей РФ (Комков, Рябков, Минаев и Олег Постников) ранее не участвовали в переговорах подобного формата.

Что известно о Дмитрии Минаеве

Отмечается, что возглавляемое Минаевым подразделение ФСБ неоднократно фигурировало в расследованиях, связанных с террористической деятельностью. В частности, в 2019 году тогдашний глава СБУ Василий Грицак публично назвал Дмитрия Минаева главным координатором и заказчиком покушений на украинских офицеров — Максима Шаповала и Александра Хараберюша, которые погибли в результате взрывов автомобилей в 2017 году.

Также в СМИ добавляют, что ДКРО ФСБ под руководством Минаева организовало неудачное покушение на главу Офиса Президента Украины Кирилла Буданова в апреле 2019 года. На тот момент он был офицером ГУР МОУ, возглавившим разведку в августе 2020 года. Тогда в Киеве взрывчатка под автомобилем Буданова сработала преждевременно. Операция ФСБ провалилась, а трое российских агентов были задержаны.

Детали деятельности подразделения Минаева освещал и журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. По данным WSJ, этот департамент также курировал задержание граждан США в России с целью обмена на российского киллера Вадима Красикова.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Марианна Буданова впервые рассказала о последствиях отравления и отношениях с Кириллом Будановым.

На переговорах в Абу-Даби будут присутствовать руководители ФСБ, готовившие вторжение в Украину.

Напомним, что Россия усилила состав делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, — Bloomberg

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