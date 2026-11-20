Посольство России в Нидерландах требует от Гааги объяснений в связи с публикациями о возможном участии сотрудников оборонной компании Destinus в запусках беспилотников с территории Украины. Поводом стало расследование нидерландской газеты NRC, в котором говорится о пребывании сотрудников компании в Украине и их помощи в запуске ударных дронов.

Расследование NRC длилось несколько месяцев. По данным издания, сотрудники Destinus в течение длительного времени находились в Украине, где отслеживали российские беспилотники типа «Шахед». По меньшей мере 40 сотрудников компании в разное время могли посещать Украину и непосредственно участвовать в запусках ударных дронов, в частности по территории России.

В июне 2023 года сотрудники компании прибыли в Харьковскую область. Там они подготовили испытательные беспилотники со взрывчаткой, определили в качестве цели военный аэродром вблизи российского Воронежа и лично контролировали запуск.

В тот же день дрон попал в многоквартирный дом в Воронеже, в результате чего три человека пострадали. Сотрудники Destinus предположили, что это мог быть беспилотник их производства.

По данным издания, нидерландское правительство разместило в компании, основанной выходцем из России Михаилом Кокоричем, заказ на сотни миллионов евро и выдало разрешения на экспорт беспилотников.

Опрошенные NRC нидерландские эксперты по международному гуманитарному праву считают, что действия сотрудников компании могут квалифицироваться как «непосредственное участие в боевых действиях».

Профессор военного права Лисбет Зегвелд предупредила, что поддержка таких компаний может привести к фактическому вовлечению Нидерландов в вооруженный конфликт.

В то же время основатель Destinus Михаил Кокорич заявил изданию, что компания не проводит военных операций. По его словам, цели определяет украинская армия, а сотрудники Destinus лишь оказывают техническую поддержку в рамках заключенных контрактов.

В посольстве РФ, как сообщает Anadolu, заявили, что внимательно изучили публикации нидерландских СМИ. Показательными там назвали оценки экспертов, которые проводят разграничение между поставками вооружений и непосредственным участием в боевых действиях, относя описанную деятельность персонала ко второй категории.

Российские дипломаты также сослались на Женевские конвенции, заявив, что гражданские лица, непосредственно участвующие в боевых действиях, теряют защиту от нападения и становятся законной целью.

Посольство напомнило о масштабной государственной поддержке Destinus, в частности о многомиллионных контрактах с Министерством обороны Нидерландов. Российская сторона задала вопрос о том, насколько нидерландские власти осведомлены о деятельности компании и осуществляют ли они надлежащий контроль.

В дипломатическом представительстве заявили, что «рассчитывают получить от официальной Гааги четкие объяснения», а также обвинили Нидерланды в углублении вовлеченности в конфликт.

Отдельно министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен сообщил, что снаряд попал в заднюю часть здания нидерландского посольства в Киеве. По его словам, никто из сотрудников дипломатической миссии не пострадал, а здание получило незначительные повреждения.

«Мы тщательно выясняем, что именно произошло. Сейчас нашим главным приоритетом является благополучие сотрудников», — написал он.

Об этом сообщают NRC и агентство Anadolu.

Напомним, компания Destinus, поставляющая крылатые ракеты и ударные ракето-дроны в Украину, и американская Shield AI заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Немецкая оборонная компания Rheinmetall и нидерландская Destinus, специализирующаяся на ударных и перехватывающих системах, объявили о создании совместного предприятия. Целью сотрудничества является запуск совместного производства ракетных систем.

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