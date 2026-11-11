Россия высылает молдавского дипломата в ответ на высылку своего представителя

Москва объявила о высылке сотрудника посольства Молдовы после того, как Кишинев объявил российского дипломата персоной нон грата. Поводом для обострения дипломатических отношений стало обнаружение на территории Молдовы беспилотника со взрывчаткой в конце октября.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, 10 ноября в ведомство вызвали посла Молдовы Лилиана Дария. Ему вручили ноту протеста в связи с решением молдавских властей выслать российского представителя.

В Москве назвали действия Кишинева недружественным шагом и заявили, что молдавская сторона якобы не предоставила доказательств российского происхождения беспилотника. Российское внешнеполитическое ведомство также обвинило Молдову в использовании инцидента в качестве повода для ухудшения двусторонних отношений.

В ответ на высылку своего дипломата Россия, ссылаясь на принцип взаимности, объявила одного из сотрудников молдавского посольства в Москве персоной нон грата. Его должны выслать из страны.

Что стало причиной дипломатического конфликта

Обострение отношений между двумя странами началось после инцидента 23 октября. Тогда в селе Киштельница на территории Молдовы обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Аппарат упал примерно в 100 метрах от жилого дома.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны и возложило ответственность за инцидент на Россию. После этого Кишинев принял решение о высылке сотрудника российского посольства.

Президент Молдовы Майя Санду также заявила, что российская война против Украины продолжает создавать угрозу безопасности граждан её страны.

Ранее два аэростата нарушили воздушное пространство Молдовы.

Молдова может ввести визовый режим для граждан России.

До этого Молдова заявила о нарушении своего воздушного пространства беспилотником.

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