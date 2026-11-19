Россия на протяжении всего 2026 года отказывается от всех мирных инициатив и предложений по деэскалации, а вместо этого с середины лета постоянно усиливает атаки с использованием баллистических ракет и реактивных беспилотников типа «Шахед». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, 19 ноября 2026 года, во время пресс-конференции с европейскими лидерами по итогам заседания «Коалиции желающих» в Берлине.

По словам главы государства, различные международные партнеры обращались к Кремлю с предложениями о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, деэскалации в Черном море и других форматах режима тишины, однако Владимир Путин отклонил все инициативы. Зеленский подчеркнул, что российские войска наносят удары по Украине ежедневно — в частности, только за 19 ноября в результате обстрелов ранения получили десятки людей, а в Киеве в результате атаки дронов были повреждены Владимирский собор и здания посольств Австрии и Нидерландов.

Президент подчеркнул, что первоочередным приоритетом для Украины является защита городов, сел, энергетики, логистики и мостов. По итогам саммита в Берлине все партнеры согласились с необходимостью усиления украинной противовоздушной обороны и достигли соответствующих договоренностей относительно новых пакетов военной поддержки.

Источник: Офис Президента Украины.

В Берлине стартовал саммит «Коалиции желающих» с участием Зеленского. В встрече 19 ноября примут участие представители почти 40 стран, которые обсудят условия достижения прочного мира в Украине, дальнейшую помощь Киеву и гарантии безопасности на случай прекращения огня.

Ранее Кушнер и Виткофф отправились в Берлин на переговоры с Зеленским и лидерами Европы.

Европейские страны готовят план размещения многонациональных сил на территории Украины. Военных могут направить после прекращения боевых действий, чтобы помочь обеспечить безопасность страны и сдержать новое нападение России.

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