В России, государстве-агрессоре, заявили, что консульская встреча представителей Японии с задержанным журналистом газеты Hokkaido Shimbun прошла надлежащим образом. В то же время японские дипломаты встретились с репортёром почти через две недели после его задержания 13 октября по подозрению в шпионаже, сообщает The Japan Times.

Заявление МИД России

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова на пресс-конференции заявила, что встречу организовали сразу после завершения необходимых процедур и в установленные сроки. Она не упомянула положение консульской конвенции между Японией и Россией, которое предусматривает консульский доступ к задержанному в течение четырёх дней.

Правительство Японии в понедельник сообщило, что сотрудники посольства Японии в Москве встретились с журналистом. По словам Захаровой, встреча состоялась в следственном изоляторе «Лефортово» на востоке Москвы. В ней приняли участие трое дипломатов: министр-советник, советник и глава консульского отдела.

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Подозрение в шпионаже

Федеральная служба безопасности России 13 октября сообщила о задержании японского журналиста в Сахалинской области. Российская спецслужба утверждает, что он собирал на Курильских островах данные о военнослужащих, мобилизованных для военных операций России в Украине.

Захарова также заявила, что деятельность японских журналистов в России не ограничивается, однако призвала японскую сторону не злоупотреблять этим, в частности для деятельности, которую Москва называет антироссийской. Четыре острова в северо-западной части Тихого океана являются предметом длительного территориального спора между Японией и Россией.

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