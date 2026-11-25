Россия отвергла обвинения Польши в нарушении её воздушного пространства тремя российскими крылатыми ракетами Х-101, которые упали на польской территории 20 ноября. Посол РФ в Варшаве Георгий Михно назвал претензии безосновательными и заявил об отсутствии доказательств причастности Москвы к инциденту.

Георгия Михна вызвали в Министерство иностранных дел Польши, где ему вручили дипломатическую ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства страны тремя российскими крылатыми ракетами.

После встречи с представителями польского внешнеполитического ведомства российский дипломат озвучил позицию Москвы и отверг выдвинутые обвинения.

В посольстве РФ заявили, что Михна «самым решительным образом отверг обвинения в адрес Российской Федерации как безосновательные, необоснованные и не подкрепленные доказательствами».

Кроме того, российское дипломатическое представительство назвало неприемлемой практику выдвижения обвинений на основании политически мотивированных предположений.

Отдельно Москва раскритиковала публичные заявления польских властей, назвав их «открыто русофобскими». В посольстве РФ утверждают, что такая риторика якобы направлена на усиление антироссийских настроений в Польше и ухудшение двусторонних отношений.

В то же время пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевюр заявил, что нет никаких сомнений в российском происхождении трех крылатых ракет, упавших на территории страны. По его словам, это подтверждают результаты расследования польских прокуроров.

Инцидент произошел 20 ноября во время массированной российской атаки на Украину. Три ракеты Х-101 пересекли воздушное пространство Польши и упали в трёх местах на юго-востоке страны — вблизи населённых пунктов Новый Липовец, Рудник и Молодич.

Об этом сообщает посольство России в Польше.

В понедельник, 24 ноября, в Польше состоялось заседание Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности. Участники обсудят защиту польского воздушного пространства, случаи его нарушения, а также военную поддержку со стороны НАТО и США.

В польском оборонном ведомстве считают, что пересечение российским беспилотником украинско-польской границы не было случайным. В Минобороны предполагают, что дрон целенаправленно направили на польскую территорию.

Страны НАТО решают, как реагировать на возможные «прилеты» российских ракет или дронов на территорию стран Альянса.Очередное нарушение Россией воздушного пространства Польши обсуждали одновременно на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине и в Брюсселе — на чрезвычайном заседании Североатлантического совета НАТО.

На территории Польши обнаружили ещё больше российских ракет.

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