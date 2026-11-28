Российские власти предлагают Бразилии провести обмен заключёнными: передать Москве российского шпиона Сергея Черкасова в обмен на бразильскую футболистку по пляжному футболу Летицию «Леле» Виллар, которая находится в российской тюрьме.

По словам собеседников агентства, Москва добивается освобождения Черкасова, который отбывает в Бразилии пятилетний срок заключения за использование поддельных документов. Взамен Россия готова передать Виллар, которую задержали в июле 2025 года за ввоз гашиша.

Черкасова арестовали в Бразилии в 2022 году после того, как власти Нидерландов отказали ему во въезде. Он пытался пройти стажировку в Международном уголовном суде, используя поддельный паспорт гражданина Бразилии.

В 2023 году США предъявили Черкасову обвинение в деятельности в качестве агента российской разведывательной службы на территории Соединенных Штатов и впоследствии направили запрос о его экстрадиции. Ранее он использовал бразильский паспорт, чтобы попасть в США, где учился в Университете Джонса Хопкинса.

В то же время бразильская полиция не обнаружила доказательств того, что Черкасов, действовавший под именем Виктор Мюллер Феррейра, шпионил против правительства Бразилии, её компаний или учреждений.

Бразилия отклонила запрос США об экстрадиции россиянина. Однако Верховный суд страны разрешил его возможную передачу России после завершения судебного разбирательства в Бразилии.

В июле бразильские власти также издали отдельное распоряжение о высылке Черкасова после отбытия им назначенного наказания или освобождения по решению суда.

Тем временем Летисия «Леле» Виллар обратилась непосредственно к президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве с просьбой содействовать её освобождению из российской тюрьмы.

Виллар выступала за национальную сборную Бразилии по пляжному футболу и завоевала несколько международных клубных титулов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленных чиновников.

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