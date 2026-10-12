Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев предложил Китаю совместно развивать морские транспортные коридоры. По его словам, это должно удешевить торговлю между странами и защитить её от военной эскалации, пиратства и санкций. Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине.

Патрушев отметил, что реализация этих инициатив может изменить мировую геоэкономическую карту, сделав морские перевозки более доступными и устойчивыми к различным рискам. Его слова приводит Морская коллегия РФ.

По словам Патрушева, рост товарооборота между Россией и Китаем требует надёжных транспортных маршрутов, а расширение сотрудничества в энергетической сфере — стабильных логистических цепочек. Он также подчеркнул, что Россия располагает развитой портовой инфраструктурой и опытом судоходства в северных морях, тогда как Китай обладает значительными возможностями в сфере судостроения и логистики, а также имеет опыт организации морской торговли.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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