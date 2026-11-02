В Калининградской области России завершается строительство крупной радиолокационной станции, которая, по оценкам, сможет обнаруживать самолеты, ракеты и корабли на расстоянии до 3000 км. В зону её действия может попасть значительная часть Европы, в частности Великобритания, Франция, Германия и Украина.

Комплекс возводится недалеко от города Гвардейск, примерно в 37 км от границы с Польшей. На спутниковых снимках компании ICEYE видны три ряда антенн, каждый длиной более 500 метров. Территорию объекта огородили двойным забором.

По данным польского издания Defence24, строительство началось в марте 2023 года. Вероятно, речь идет о радиолокационной станции, подобной российскому комплексу 29Б6 «Контейнер». Она работает в коротковолновом диапазоне и использует отражение радиоволн от ионосферы. Такая технология позволяет обнаруживать объекты за пределами прямой видимости. Российские военные утверждают, что «Контейнер» может одновременно отслеживать до 10 тысяч воздушных целей, в том числе истребители F-35.

Полковник запаса Вооруженных сил Литвы Вайдотас Малинионис отметил, что новая станция может предоставить российскому командованию дополнительное время для принятия решений в случае конфликта с НАТО. Полученную информацию также могут использовать при подготовке наступательных операций. В то же время, по словам военного, из-за значительных размеров радар является уязвимой целью для удара.

Латвийский военный аналитик Эвия Дятковича считает, что станция поможет российским военным обнаруживать и низколетящие объекты, в частности беспилотники. По её мнению, это может снизить эффективность использования дронов странами НАТО.

Еще один крупный радар строят вблизи Черняховска в Калининградской области. Как сообщает Defence24, объект будет иметь кольцевую форму диаметром более 1600 метров. Его строительство также началось в марте 2023 года. Издание предполагает, что обе станции могут быть связаны между собой, однако назначение второго комплекса пока неизвестно. Всего в регионе расположено более 20 объектов радиоэлектронной разведки и борьбы.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова применить все имеющееся вооружение, в том числе ядерное, в ответ на атаку со стороны Запада. По словам Малиниониса, Россия может разместить в Калининградской области до 100 ядерных боеголовок. Высокопоставленные чиновники Польши и Литвы считают, что часть из них уже находится в регионе, писало издание The Times.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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