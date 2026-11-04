В России планируют отказывать семьям в назначении единого пособия на детей из-за крупных сумм, поступающих на их банковские счета. Соответствующие изменения в правила предоставления выплат подготовило Министерство труда РФ. В ведомстве пояснили, что с 1 января 2027 года движение средств на счетах будет учитываться в аналитических целях, а уже с 1 апреля такие поступления могут стать основанием для отказа в назначении пособия.

Согласно предложению Минтруда, общая сумма поступлений на счета семьи не должна превышать двойного размера её годового дохода. При этом при расчете не будут учитываться переводы между родственниками, кредитные средства, налоговые отчисления и документально подтвержденные доходы от продажи имущества. Информацию будут получать через систему межведомственного взаимодействия, поэтому заявителям не придется самостоятельно собирать справки. Если банк не предоставит необходимые сведения в установленный срок, граждане смогут передать их самостоятельно.

Проект также предусматривает, что с 1 января 2027 года минимальный доход для получения пособия будет повышен до десяти минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в год. Это требование не будет распространяться на людей, у которых есть объективные причины для отсутствия дохода. В частности, речь идет о беременных женщинах, родителях детей в возрасте до трех лет, людях с инвалидностью и безработных, зарегистрированных в центре занятости.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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