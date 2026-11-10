Депутат Государственной Думы РФ от партии «Справедливая Россия» и член комитета по энергетике Игорь Ананских, комментируя новую волну перебоев с бензином в стране, сравнил ситуацию с «очередями за колбасой». Он преуменьшил влияние украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и объяснил ограничения на продажу топлива якобы ажиотажным спросом среди покупателей, который вынуждает продавцов прибегать к таким мерам.

По словам Ананских, «Роснефть» в некоторых регионах ввела ограничения на продажу топлива, чтобы снизить повышенный спрос. Депутат сравнил это с летними очередями за бензином, а также с ситуациями, когда россияне массово скупали гречку и колбасу. В то же время он заверил, что нынешняя ситуация отличается от летней, а необходимые выводы уже сделаны и запасы сформированы.

Кроме того, Ананских фактически признал, что российские военные не могут полностью защитить нефтеперерабатывающие заводы от атак. По его словам, в случае массированного налета, когда на объект направляются около 150 беспилотников, повреждения неизбежны.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

В России усугубляется дефицит топлива, несмотря на заявления властей.

Дефицит топлива в России ограничил работу грузовых автоперевозчиков.

Россия из-за дефицита топлива начала в приоритетном порядке обеспечивать доставку продуктов

Читай нас в