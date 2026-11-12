Российская разведка определила цели для серии диверсий в Норвегии в 2027 году — Reuters

Служба полицейской безопасности Норвегии (PST) предупредила об угрозе российских диверсий против стратегически важных объектов страны, которые могут быть организованы в 2027 году.

Среди возможных целей — предприятия оборонной промышленности, компании, связанные с военным сектором, и энергетическая инфраструктура. По данным норвежских правоохранительных органов, особое внимание российские спецслужбы уделяют объектам, обеспечивающим оборонную сферу и поставки энергоносителей, хотя наличие определенных целей еще не означает окончательного принятия решения о проведении атак.

Источник: информационное агентство Reuters со ссылкой на Службу полицейской безопасности Норвегии (PST).

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