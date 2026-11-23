Мобильные приложения российских банков стали запрашивать у пользователей всё больше разрешений на доступ к функциям смартфонов и личным данным.

В общей сложности сервис получил 49 новых разрешений, которые ранее не запрашивались. Среди них — автоматический запуск, доступ к звонкам, запись аудио, вывод устройства из режима сна, изменение контактов, просмотр фотографий и других файлов, а также возможность обновляться без ведома пользователя.

Подобные изменения наблюдаются и в других российских банковских сервисах. Это происходит на фоне новых требований к их работе, связанных с системой оперативно-розыскных мероприятий, контролируемой ФСБ. Осенью 2025 года спецслужба обязала ведущие банки РФ установить оборудование СОРМ для хранения переписки, голосовых сообщений, видео и другого контента.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ

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