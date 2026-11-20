Падение российского фондового рынка началось ещё 19 ноября на фоне поездки Владимира Путина в Китай и усилилось после того, как саммит с участием Дональда Трампа и Си Цзиньпина не принёс конкретных результатов. За три дня индекс Московской биржи потерял более 6%, а российские компании — сотни миллиардов рублей капитализации.

Как пишет российское издание, в среду индекс Московской биржи снизился на 1%, в четверг, 19 ноября, — ещё на 2,1%. В пятницу падение продолжилось: по состоянию на 14:32 по московскому времени показатель просел еще на 2,3%.

По итогам недели рынок продемонстрировал самое сильное падение с середины августа. За три дня с начала поездки Путина в китайский Шэньчжэнь индекс потерял 335 млрд рублей капитализации и опустился до месячного минимума — 2355,9 пункта.

Одной из причин распродаж аналитики называют отсутствие позитивных сигналов после трехсторонней встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Подписанная лидерами декларация содержала общие заявления о реформировании ООН и недопущении ядерной войны, однако конкретных договоренностей о прекращении войны в Украине не появилось.

Вместо этого на итоговой пресс-конференции Путин выступил с очередными угрозами в адрес Украины. Он пообещал «болезненный ответ» на удар по Крымскому мосту, заявил, что Россию якобы обманули в вопросе расширения НАТО, и повторил требование передать Москве оставшуюся часть территории Донбасса.

Инвестиционный банкир Евгений Коган констатировал, что надежды на успех мирных переговоров рушатся, а российский фондовый рынок возвращается к реальности.

За неделю акции ряда крупнейших российских компаний также существенно подешевели. В частности, «Газпром» потерял 7%, «Роснефть» — 7,2%, «Норникель» — 9,9%, ВТБ — 8,3%, «Россеты» — 12,3%, а «Аэрофлот» — 8,8%.

Несмотря на попытки представить участие Путина в саммите как его дипломатический успех, политолог Аббас Галлямов обратил внимание на неравенство политического положения российского лидера по сравнению с Трампом и Си Цзиньпином. По его мнению, сам факт присутствия Путина на мероприятии с участием влиятельных мировых лидеров не свидетельствует о достижении Москвой равноправного статуса.

Напомним, российский фондовый рынок потрясли результаты поездки Путина в Китай.

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