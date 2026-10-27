Российский политолог Александр Кинев объявил в СИЗО голодовку из-за условий содержания

Российский политолог Александр Кинев, которого поместили в следственный изолятор по делу о покушении на сбыт наркотиков, объявил голодовку. Причиной стало то, что он не может воспользоваться туалетом в переполненной камере.

По словам адвоката, вместе с Киневым в камере находятся еще 34 человека, а вместо туалета там есть отверстие в полу. Из-за гипса на ноге, сломанной в двух местах, политолог не может самостоятельно воспользоваться им.

«Вместо туалета [в камере] — дырка в полу, и из-за гипса на ноге, сломанной в двух местах, он не может ходить в туалет. Поэтому он не ест», — отметил Бирюков.

Адвокат добавил, что принял все возможные меры, чтобы его подзащитного перевели «в условия, соответствующие его здоровью».

Кинева задержали и поместили под стражу 25 сентября. В настоящее время он находится в СИЗО-4 «Медведь».

Во время судебного заседания 22 октября политолог заявил, что силовые действия правоохранителей во время задержания привели к «двойному тяжелому перелому» правой ноги и многочисленным ушибам, зафиксированным в материалах дела.

По словам Кинева, задержание происходило в квартире. Правоохранители не представились, из-за чего он не понимал, кто пришел, и, как сам отметил, «испытал страх и шок».

Политолог подчеркнул, что из-за полученных травм пребывание в следственном изоляторе может привести к дальнейшему ухудшению его здоровья.

«Здесь нет возможности получать квалифицированную медицинскую помощь. Нет возможности нормально передвигаться», — заявлял Кинев.

До задержания Александр Кинев активно комментировал выборы в Государственную думу России, которые состоялись 18–20 сентября. По его оценке, без фальсификаций явка составила бы около 40%, а партия «Единая Россия» набрала бы не более 35% голосов.

Кинев — кандидат политических наук, исследователь российских выборов и региональной политики. В 2006–2012 годах он возглавлял аналитический отдел ассоциации «Голос». Позже входил в экспертные структуры при Центральной избирательной комиссии России и сотрудничал с Комитетом гражданских инициатив.

С 2018 года политолог сотрудничает с фондом «Либеральная миссия».

В феврале 2026 года Министерство юстиции России внесло Александра Кинева в реестр «иностранных агентов». В ведомстве утверждали, что политолог якобы «распространял недостоверную информацию» о решениях и политике российских властей, а также об избирательной системе страны.

Кинев пытался обжаловать это решение, однако безуспешно.

Об этом сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

В России, в Москве, арестованный политолог и специалист по выборам Александр Кинев не может ходить, поскольку в следственном изоляторе ему не выдали костыли после перелома ноги. Об этом со ссылкой на письмо Кинева сообщил журналист Глеб Яровой.

В Москве Московский городской суд государства-агрессора России отклонил апелляцию политического аналитика Александра Кинева на меру пресечения и оставил его в следственном изоляторе как минимум до 24 ноября. Кинева обвиняют в попытке сбыта крупной партии наркотиков, вину он отрицает.

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