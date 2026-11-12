Российская компания «Ростех» ожидает миллиардную прибыль от продажи систем защиты от дронов

В России стремительно растёт спрос на оборудование для защиты предприятий от беспилотников на фоне регулярных украинских атак. В 2026 году продажи антидроновых систем могут достичь 56 млрд рублей, причём более 60 % заказов обеспечат гражданские компании. В следующем году рынок, по прогнозам, вырастет ещё на 20% — до 67 млрд рублей.

Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оценку холдинга «Росел», входящего в государственную корпорацию «Ростех». В компании заявили, что уже имеют заказы на системы противодействия беспилотникам на несколько лет вперед.

По словам представителей холдинга, клиенты всё чаще отказываются от приобретения отдельных радаров в пользу комплексной защиты объектов. Такие решения объединяют радары, камеры и датчики радиосигналов, которые передают информацию в единый центр управления.

Украинские атаки стимулируют спрос на антидроновые системы

Руководитель стратегических проектов ГЛОНАСС Александр Замятин утверждает, что в 2026 году рынок антидронового оборудования увеличился в десять раз. Одним из факторов он назвал указ Владимира Путина, разрешающий передавать предприятия под государственное управление, если они не принимают меры по защите от беспилотников.

По оценке эксперта, коммерческие заказчики уже составляют не менее половины спроса, и их доля будет расти и в дальнейшем. Защита необходима объектам критической инфраструктуры, промышленным предприятиям, центрам обработки данных, логистическим комплексам и транспортным узлам.

Генеральный директор компании «Транспорт будущего» Андрей Лебедев связывает рост рынка с расширением географии и интенсивности атак на гражданскую инфраструктуру. Он также отметил, что развитие самих беспилотников заставляет производителей совершенствовать средства противодействия. Поэтому всё большее распространение получают комплексные системы, сочетающие радиолокационное, радиочастотное и оптическое обнаружение целей.

Основные заказчики — предприятия энергетики и промышленности

По словам эксперта Национальной технологической инициативы по новым материалам и технологиям Евгения Вишневского, до 70% заказов на антидроновые комплексы приходится на топливно-энергетический сектор. Он объясняет это уязвимостью открытых промышленных площадок: попадание одного беспилотника может надолго остановить работу нефтеперерабатывающего завода или подстанции.

По подсчётам представителя военно-технического проекта «Локтар», до 80% рынка в денежном выражении занимают российские системы защиты. В то же время отдельные компоненты такого оборудования стоят дорого. Эксперт в области беспилотных авиационных систем Павел Камнев оценивает их стоимость в десятки, а иногда и сотни миллионов рублей.

В российской отрасли считают, что спрос на такие технологии сохранится и после окончания войны. Андрей Лебедев предполагает, что с распространением гражданского использования дронов системы противодействия им станут частью новой инфраструктуры безопасности.

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