Нефтяной танкер «Kairos», попавший под санкции и связанный с российским «теневым флотом», во время шторма сорвался с якоря и сел на мель недалеко от болгарского города Созополь. На борту находятся двое иностранных членов экипажа, их жизни пока ничего не угрожает. Об этом 29 ноября сообщили болгарские СМИ со ссылкой на Министерство транспорта страны.

Танкер стоял на якоре в Бургасском заливе. Однако в субботу, 28 ноября, погода резко ухудшилась: из-за сильного ветра и бурного моря якорь не выдержал, после чего судно начало неконтролируемо дрейфовать. Около 20:00 танкер вынесло на мель к юго-востоку от Созополя. Он оказался недалеко от мыса Колокита, примерно в 100–150 метрах от берега.

О ситуации сообщили болгарские морские службы. Заместитель губернатора Бургасской области Георгий Маджаров рассказал, что на борту остаются двое членов экипажа. Оба моряка являются иностранными гражданами. По его словам, угрозы их жизни и здоровью пока нет. В то же время эвакуировать экипаж в воскресенье утром не удалось. Из-за сложных погодных условий спасатели не смогли безопасно добраться до судна. Поэтому моряки пока остаются на борту.

Угрожает ли танкер утечкой топлива

По информации судовладельца, нефтяного груза на Kairos сейчас нет. Однако в одном из резервуаров остается судовое топливо, которое используется для работы самого танкера. Его точный объем пока неизвестен. Специалисты пока не смогли осмотреть судно из-за погодных условий, поэтому оценить возможные риски для моря и побережья на данный момент сложно.

Это не первый случай, когда вокруг Kairos возникают опасения относительно возможного загрязнения воды. В июле 2026 года болгарское отделение Greenpeace сообщило, что на спутниковых снимках обнаружили десятки нефтяных пятен вблизи танкера. В регионе также поступали сообщения о возможном загрязнении моря.

Тогда местная морская администрация проверила ситуацию. Специалисты зафиксировали лишь локальное изменение цвета воды, но подтвердить утечку топлива не смогли. На данный момент нет подтверждения, что новая авария привела к загрязнению моря.

Как танкер оказался у берегов Болгарии

Kairos находится в территориальных водах Болгарии с декабря 2025 года. До этого судно было повреждено в результате украинского удара в Чёрном море, который произошёл в турецких водах. После атаки танкер заметили вблизи болгарского города Ахтополь. По предварительным данным, туда его отбуксировал турецкий буксир, который впоследствии покинул судно. После этого болгарские морские власти переместили Kairos на якорную стоянку вблизи Бургаса.

Танкер находится под санкциями Европейского Союза и Великобритании. Его связывают с российским «теневым флотом» — сетью судов, которую используют для перевозки российской нефти в обход международных ограничений.

Теперь, сорвавшись с якоря, судно вновь оказалось в опасной ситуации. Болгарским службам необходимо оценить его техническое состояние, проверить запасы топлива и определить, как безопасно эвакуировать экипаж и не допустить возможного загрязнения побережья. Об этом сообщает Novinite.

Франция разрешила танкеру DF Peak, связанному с российским теневым флотом, покинуть остров Реюньон после почти шести недель задержания. Владелец судна уплатил около $1 млн за то, что танкер не имел подтвержденной регистрации под флагом какого-либо государства. Об освобождении судна стало известно 26 ноября.

Силы военно-морской операции Евросоюза EUNAVFOR MED IRINI досмотрели в Средиземном море танкер MV MIDAG, который подозревается в принадлежности к российскому теневому флоту. Проверка показала, что судно шло под фальшивым флагом.

Государственный секретарь МИД Украины Александр Карасевич во время заседания Совета Безопасности ООН призвал вводить, сохранять и усиливать целевые санкции против российского теневого флота. Ограничения должны касаться лиц, компаний и судов, причастных к обходу санкций в отношении российской нефти и вывозу похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий.



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