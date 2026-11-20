Европейская комиссия планирует включить предложение о запрете на выдачу виз российским спортсменам в проект 22-го пакета санкций против России. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. Ожидается, что проект нового пакета ограничений Еврокомиссия представит до конца ноября.

«Еврокомиссия подготовила проект очередного пакета санкций. <...> В проекте также будет предложение о запрете на выдачу виз российским спортсменам», — заявил Туск журналистам.

Он также отметил, что пока не уполномочен говорить о деталях проекта.

Еврокомиссия намеревалась представить проект 22-го пакета санкций против России до конца ноября, чтобы попытаться принять его до конца года.

Ранее еврокомиссар Глен Микаллеф, курирующий спортивную, культурную и молодежную политику ЕС, написал в X, что Еврокомиссия с 2027 года лишит финансирования по программе Erasmus+ спортивные мероприятия с участием представителей РФ под российским флагом.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Напомним, что Путин раскритиковал Финляндию за отказ впускать российских спортсменов.

Финляндия запретила въезд российским спортсменам с 16 ноября.

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