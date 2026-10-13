Российского блогера Майкла Наки заочно приговорили к 14 годам колонии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил российского блогера Майкла Наки к пяти годам колонии по новому уголовному делу. С учётом предыдущего приговора общий срок наказания составляет 14 лет колонии общего режима.

Как сообщает «Медиазона» из зала суда, Наки признали виновным в призывах к действиям, направленным против безопасности государства, по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 Уголовного кодекса РФ. Также блогеру запретили администрировать сайты в течение пяти лет.

Прокурор просил назначить Наки 14 лет колонии, но строгого режима. Назначенная судом адвокат блогера настаивала на оправдательном приговоре.

По версии обвинения, поводом для преследования стало видео, опубликованное Наки 7 мая 2024 года. Следствие заявило, что в нём якобы содержались призывы к свержению власти в России, в частности путём физического устранения Владимира Путина, а также негативное отношение к использованию российской армии.

Прокурор не уточнила в суде, о каком именно ролике идет речь. Однако в тот день на YouTube-канале блогера вышло видео под названием «Теперь Путина можно ликвидировать. День, когда Путин перестал быть президентом».

В 2023 году суд заочно приговорил Наки к 11 годам колонии по статье о распространении так называемых военных «фейков». Новый приговор увеличил общий срок наказания до 14 лет.

Заочный арест блогера действует ещё с мая 2022 года. Наки находится за пределами России.

Напомним, создателя «Масяни» Олега Куваева заочно приговорили к более чем четырём годам колонии в РФ.

Ранее российский мультипликатор Куваев выпустил новый эпизод «Масяни» в поддержку Украины.

В новой серии «Масяня» заговорила на украинском языке.

После этого в РФ объявили в розыск автора «Масяни».

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