Роскомнадзор потребовал от российской журналистки Ксении Собчак удалить с YouTube три выпуска её шоу с блогерами Хилми Форксом, Игорем Синяком и Андреем Григорьевым-Апполоновым. В ведомстве якобы обнаружили в этих материалах «признаки экстремизма».

По словам журналистки, Роскомнадзор не уточнил, какие именно фрагменты интервью стали причиной претензий. Издание «Агентство» обратилось к Собчак за комментарием, однако на момент публикации ответа не получило.

«Позорище, конечно, но что поделать», — написала Собчак, комментируя требование ведомства. Она добавила, что продолжает работать в России вместе со своей командой, поэтому вынуждена выполнять требования регулятора.

Хилми Форкс и Игорь Синяк ещё в 2023 году привлекались к административной ответственности по обвинениям в «пропаганде ЛГБТ». В России ЛГБТ-движение признано экстремистским.

Самым ранним из трёх выпусков стало интервью с бьюти-блогером Игорем Синяком — 1 июня. Уже на следующий день председатель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что обратилась в МВД с просьбой проверить выпуск на предмет «пропаганды ЛГБТ».

2 ноября Собчак опубликовала беседу с блогером Андреем Григорьевым-Апполоновым (All Right). В нём он рассказал о разрыве с мужем — певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым (Grey Wiese).

Последним из трёх стало интервью с блогером Хилми Форксом (Хилми Олейник), которое вышло 20 ноября. В октябре он освободился из колонии, где отбывал трехлетний срок по делу о распространении порнографии. Перед возбуждением этого дела также было обращение Екатерины Мизулиной.

В октябре 2025 года Собчак уже удаляла по требованию Роскомнадзора интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым. Тогда ведомство заявило, что в материале есть признаки «пропаганды ЛГБТ».

Особый резонанс вызвало интервью с Андреем Григорьевым-Апполоновым, к которому присоединилась Ангелина Голощапова — вдова сына бизнесмена Константина Голощапова, известного как «массажист Путина».

Константин Голощапов — бизнесмен, приближенный к Владимиру Путину. Он также занимается доставкой православных святынь в Россию и был одним из основателей Российского афонского общества.

Ангелина Голощапова, которая до декретного отпуска возглавляла пресс-службу подведомственного Министерству культуры учреждения, рассказала о роскошном образе жизни и признала, что финансовую поддержку ей оказывает семья покойного мужа.

В частности, она упомянула о регулярных поездках на историческую виллу в Италии. На само интервью Голощапова пришла в пиджаке, стоимость которого Собчак оценила в 10 тысяч евро.

Журналистка предположила, что основным источником средств является бывшая семья мужа, которая содержит детей Ангелины. В разговоре Собчак спросила:

«Это все-таки бывшая семья мужа, потому что дети (Голощапова в интервью говорит, что у нее двое детей — «Агентство»), и они, так сказать, содержат детей, ну и, соответственно, вас?».

«Ну, да, пусть будет так», — ответила Голощапова.

Во время разговора о Константине Голощапове Собчак также упомянула три версии происхождения прозвища «массажист Путина».

По первой версии, в 1970-х годах Голощапов занимался дзюдо и делал массаж Путину, который страдал от травмы спины. По второй — в 1990-х годах он работал массажистом в бане в Санкт-Петербурге, где обслуживал будущего президента России. Третья версия утверждает, что Голощапов делал Путину массаж спины ещё тогда, когда тот работал в Ленинградском КГБ.

Ангелина Голощапова заявила, что знает только о спортивном прошлом отца своего мужа, и предположила, что в каждой из версий «есть доля правды».

Позже журналисты издания «Важные истории» выяснили, что итальянская усадьба, в которой Голощапова проводит лето, принадлежит бывшему президенту АФК «Система» Евгению Новицкому и его бывшей супруге. Сам Новицкий, по всей видимости, является новым мужем Голощаповой.

В России бизнесмена обвиняют в хищении пенсионных накоплений и создании преступного сообщества.

Об этом сообщила сама Собчак.

Напомним, реакция российской телеведущей Ксении Собчак на заявление президента Украины Владимира Зеленского об опасности российского воздушного пространства не обошлась без нецензурной лексики.

Опубликованная хакерами переписка российской пропагандистки Ксении Собчак, как утверждается, демонстрирует принципы работы подконтрольных Кремлю СМИ. Из переписки следует, что редакциям рекомендовали избегать освещения топливного кризиса и последствий ударов Сил обороны Украины по объектам российской нефтяной инфраструктуры.

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