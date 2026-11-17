Американские спецслужбы получили информацию о возможной подготовке Ираном нападений на представителей администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне. Среди возможных сценариев, которые рассматривает Тегеран, называют применение «грязной бомбы» или химического оружия.

По информации телеканала, иранская сторона прорабатывает возможные варианты атак на американских чиновников. В то же время представители властей США пока по-разному оценивают, обладает ли Иран необходимыми возможностями для реализации таких планов и готов ли он прибегнуть к нападению.

Собеседники CNN отмечают, что разведывательные данные на данный момент скорее свидетельствуют о подготовке резервных сценариев, а не о непосредственной угрозе неминуемого нападения.

Несмотря на это, американские спецслужбы обратили внимание на детализацию возможных операций. По их данным, в планах определены конкретные места и потенциальные цели нападений.

Так называемая «грязная бомба» — это устройство, сочетающее обычное взрывчатое вещество с радиоактивными материалами. В отличие от ядерного оружия, оно не вызывает ядерного взрыва, однако может привести к радиоактивному загрязнению территории.

По данным CNN, возможность применения такого устройства рассматривается американскими спецслужбами как один из потенциальных сценариев иранского нападения.

В то же время информация о подготовке нападения не означает, что решение о его осуществлении уже принято. Американские власти продолжают оценивать достоверность разведывательных данных и реальные возможности Тегерана, отмечает CNN.

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