Разведка США раскрыла тайную кампанию России в преддверии выборов в Конгресс, — Politico

Россия развернула секретную онлайн-кампанию влияния в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. По данным американской разведки, цель операции — ослабить позиции кандидатов от Демократической и Республиканской партий, поддерживающих Украину, а также усилить недоверие американцев к государственным институтам.

Американская разведка подготовила секретный отчет об иностранном вмешательстве в избирательный процесс, который на этой неделе был передан членам комитетов Конгресса по разведке. В документе описана масштабная российская информационная кампания, направленная на создание среди американцев ощущения хаоса и недоверия к государственным учреждениям.

В частности, Москва распространяет дезинформацию о деятельности американских органов власти и пытается поставить под сомнение достоверность результатов голосования с использованием избирательных машин.

Для создания и распространения таких материалов Россия использует инструменты искусственного интеллекта, которые позволяют быстрее производить контент и охватывать более широкую аудиторию.

Особое внимание российские информационные операции уделяют американским политикам, выступающим в поддержку Украины. При этом партийная принадлежность кандидатов не имеет решающего значения: мишенями кампании могут стать как демократы, так и республиканцы.

В то же время в сообщении не называются конкретные кандидаты, против которых направлены российские операции. Американская разведка также не обнаружила доказательств попыток России взломать избирательную инфраструктуру США или компьютерные сети предвыборных штабов.

Секретный документ также содержит информацию о попытках вмешательства в выборы со стороны Китая и Ирана. Однако значительное внимание в нём уделено именно России из-за масштаба её дезинформационной кампании.

На прошлой неделе социальная сеть X сообщила об удалении более 13 тысяч аккаунтов, связанных с российскими, китайскими и иранскими кампаниями дезинформации. По информации платформы, эти операции были направлены против кандидатов и общественных деятелей с различными политическими взглядами.

Публикация информации об иностранном вмешательстве вызвала споры в Конгрессе США. Представители Республиканской партии раскритиковали демократов за избирательное освещение разведывательных данных, в частности за большее внимание к российским операциям по сравнению с действиями Китая.

На следующей неделе комитет Палаты представителей по разведке планирует провести закрытый двухпартийный брифинг, посвященный угрозам избирательному процессу.

Российские власти и связанные с ними лица неоднократно обвинялись в попытках повлиять на избирательные процессы в США.

В частности, в 2016 году российских агентов связывали с хакерскими атаками на Национальный комитет Демократической партии и электронную почту сотрудников предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

В 2018 и 2024 годах Москва также проводила дезинформационные кампании, направленные на оказание влияния на американских избирателей.

Кроме того, попытки российского вмешательства фиксировались во время выборов в Грузии, Молдове и Франции.

Об этом сообщает Politico.

Ведущие демократы в Конгрессе США заявили, что после засекреченного брифинга разведки узнали о кампании дезинформации, которую, по их словам, Российская Федерация — государство-агрессор — ведет против демократов, баллотирующихся на промежуточных выборах в следующем месяце.

Конгрессвумен от Демократической партии Ильхан Омар заявила, что будет вынуждена съехать из своей квартиры в Вашингтоне, США, из-за угроз, которые она получала после обыска федеральными агентами.

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