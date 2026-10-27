Разведывательное агентство США проявило интерес к китайскому секретному космоплану Shenlong

Разведывательное агентство Министерства обороны США обнародовало новый отчет, посвященный развитию военно-космического потенциала Китая, отдельный раздел которого посвящен секретному многоразовому челноку Shenlong («Божественный дракон»). В документе опубликован редкий орбитальный снимок аппарата, сделанный спутником компании Maxar в 2024 году.

Shenlong — это беспилотный космический корабль многоразового использования, который выводится на орбиту ракетой-носителем, способным маневрировать в космосе и возвращаться на Землю с помощью взлетно-посадочной полосы, как американские шаттлы или советский «Буран».

По данным разведки, первый испытательный полёт аппарата в 2020 году длился два дня, однако во время второго и третьего полётов аппарат оставался в космосе более 260 суток, выполняя сложные маневры сближения и манипуляции со спутниками-инспекторами.

В феврале 2026 года Китай запустил «Шэньлун» в четвёртую миссию, в ходе которой аппарат неоднократно выпускал и повторно захватывал вспомогательный спутник на расстоянии в несколько тысяч километров. США рассматривают такие испытания как отработку технологий инспекции, обслуживания, а также потенциального перехвата или нейтрализации орбитальных объектов. Основным американским аналогом китайского космоплана является военный беспилотный аппарат X-37B, который с августа 2025 года выполняет свой восьмой секретный длительный полёт.

Источник: Отчет Разведывательного агентства Министерства обороны США.

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