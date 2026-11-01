Государственный секретарь США Марко Рубио заявил в Атланте, что Вашингтон услышал обеспокоенность Пакистана террористическими атаками с территории Афганистана и готов сыграть продуктивную роль, если сможет быть полезен. Как сообщает Dawn, он отвечал на вопрос о напряженности в отношениях между Пакистаном и Афганистаном.

По словам Рубио, Пакистан обеспокоен нападениями, которые, по мнению Исламабада, поддерживаются с афганской территории. Он отметил, что Пакистан считает недостаточными действия движения «Талибан» по сдерживанию таких атак и принимает ответные меры. Госсекретарь подчеркнул, что США не хотят, чтобы Пакистан становился мишенью терроризма.

Позиции сторон

Рубио также заявил, что Соединенные Штаты не имеют тесных отношений с афганскими талибами. В то же время он сказал, что Вашингтон слышал обеспокоенность Пакистана и видел часть нападений, на которые ссылается Исламабад. По его словам, США выступают против терроризма независимо от места его происхождения и целей.

Исламабад неоднократно призывал администрацию талибов в Кабуле ликвидировать на территории Афганистана очаги боевиков, в том числе связанные с запрещенным движением «Техрик-е-Талибан Пакистан» (ТТР). Пакистанская сторона утверждает, что эти группировки используют афганскую территорию как базу для атак в Пакистане. Талибы отвергают обвинения Исламабада и не высказывали однозначной позиции относительно ТТР и других группировок.

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Министерство информации Пакистана также раскритиковало позицию талибов, обвинив их в отказе решать проблему терроризма с афганской территории. Это стало ответом на заявление представителя талибов Забихуллы Муджахида, который возложил ответственность за отсутствие урегулирования на политику Исламабада.

Переговоры и столкновения на границе

Несколько раундов переговоров между сторонами в прошлом году при посредничестве Катара и Турции не дали результата. Усилия с участием Китая в этом году также не привели к прорыву.

На границе между Афганистаном и Пакистаном продолжаются периодические столкновения. В сентябре Пакистан нанес авиаудары в приграничном районе после нападений в провинции Хайбер-Пахтунхва. В октябре, по данным источников в сфере безопасности, пакистанские силы отвечали на обстрелы с афганской стороны в Курраме и районе Ангур-Адда в Южном Вазиристане.

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