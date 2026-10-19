Государственный секретарь США Марко Рубио 19 октября в Самарканде, Узбекистан, заявил, что Вашингтон планирует расширять торговлю и инвестиции со странами Центральной Азии, укреплять энергетическое сотрудничество и развивать цепочки поставок критически важных минералов. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Торговля, энергетика и минералы

На министерской встрече в формате C5+1 Рубио также сообщил о намерении США создавать интегрированные цепочки поставок критически важных минералов. По его словам, Вашингтон планирует обучить тысячи молодых специалистов в регионе использованию передовых американских технологий и обеспечить им поддержку в технологическом секторе Центральной Азии.

США намерены улучшать инфраструктуру Транскаспийского торгового маршрута, чтобы предоставить партнерам больше возможностей для выхода на американский и центральноазиатские рынки. Рубио назвал Центральную Азию историческим перекрестком торговли между Европой и Азией, который вновь может играть важную роль в международной коммерции.

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Встреча в формате C5+1

В формате C5+1 участвуют США, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Рубио заявил, что саммит C5+1 в Белом доме в прошлом году способствовал заключению новых договоренностей на 25 миллиардов долларов в сфере транспорта, энергетики и финансов. Текущие переговоры, по его словам, должны развить эти обязательства и расширить экономическое сотрудничество.

Госсекретарь подчеркнул, что США не стремятся заставить Узбекистан выбирать между Вашингтоном, Москвой и Пекином и не соперничают с Китаем или Россией за влияние в стране. Он добавил, что вместе с ним в Узбекистан прибыли почти 300 представителей американского бизнеса, а также запланировано второе заседание Американо-узбекского совета по бизнесу и инвестициям.

Кроме того, Рубио сообщил, что в следующем году США будут работать над возможными датами визита президента Дональда Трампа в Узбекистан. Министерство иностранных дел Казахстана также заявило, что Рубио подтвердил заинтересованность в визите в Казахстан после саммита G20 в Дорале, штат Флорида, запланированного на 14-15 декабря.

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