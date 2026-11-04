Перчатку Бесконечности с настоящими драгоценностями Marvel выставят на аукцион

Уникальную копию Перчатки Бесконечности из фильмов Marvel, украшенную шестью настоящими драгоценными камнями, выставят на аукцион 8 декабря в Абу-Даби. Изделие изготовлено в единственном экземпляре, и впервые его предложат покупателям.

Перчатку создала американская ювелирная компания East Continental Gems по оригинальным чертежам Marvel, которые использовались для изготовления кинореквизита. В отличие от предмета из фильмов, вместо искусственных Камней Бесконечности в этой версии установлены настоящие драгоценные камни.

Все шесть камней сохранили свой естественный вид и не подвергались обработке для улучшения цвета или прозрачности. По оценке аукционного дома Julien’s Auctions, собрать такое сочетание драгоценных камней во второй раз может оказаться невозможным.

Самым ценным из них является изумруд, заменивший Камень Времени. Его нашли более 100 лет назад, а компания East Continental Gems хранила драгоценность в своей коллекции более трех десятилетий. Компания неоднократно отказывалась продавать изумруд, однако согласилась использовать его для создания перчатки.

Идея проекта возникла в 2019 году, когда генеральный директор East Continental Gems увидел игрушечную Перчатку Бесконечности на столе одного из руководителей Marvel. Тогда он в шутку предложил изготовить её настоящую версию.

Впоследствии Marvel предоставила ювелирам доступ к оригинальным файлам дизайна, благодаря чему они смогли точно воссоздать форму кинореквизита. Готовую перчатку впервые показали публике в 2022 году на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

Изделие станет одним из главных лотов аукциона Pop Culture Legends, который организует Julien’s Auctions.

Перед продажей перчатку представят в Бахрейне, где она будет находиться в течение ноября.

Торги состоятся 8 декабря в отеле Rosewood Abu Dhabi. Желающие приобрести перчатку должны заранее пройти проверку и получить разрешение на участие в аукционе.

Источник: Hypebeast.

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