Арина Сабаленко потеряла шанс завершить сезон WTA на второй позиции рейтинга после выступления на турнире в Индиан-Уэллсе в США. Ига Свёнтек также впервые с 2021 года не войдет в первую двойку итогового рейтинга, сообщает Interia Sport.

Борьба за вторую позицию

По данным издания, Елена Рыбакина досрочно завоевала Chris Evert WTA World No.1 Trophy после турнира WTA 500 в Токио. Казахстанская теннисистка приехала в Калифорнию, однако снялась с турнира из-за вирусного заболевания. Ее первая позиция в рейтинге, как отмечает источник, уже была недосягаема для соперниц.

Перед полуфиналами в Индиан-Уэллсе у Рыбакиной было 8099 очков в live-рейтинге. Мирра Андреева занимала второе место с 6906 баллами, Сабаленко была третьей с 6685, а Джессика Пегула — пятой с 6160. В случае победы на турнире Пегула могла набрать 7060 очков, тогда как максимальный результат Андреевой составил бы 7806 очков.

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Позиция Сабаленко и посев в Австралии

Андреева опередила белоруску в рейтинге после их очного матча, в котором выиграла 11 геймов подряд. По информации Interia Sport, Сабаленко выиграла 32,9% всех разыгранных очков — это самый низкий показатель в ее матчах WTA Tour.

Источник отмечает, что Пегула могла опередить Сабаленко при условии победы на турнире. Если белоруска завершит сезон третьей, она не будет посеяна под первым или вторым номером на турнирах в Брисбене и Мельбурне. Рыбакина и Андреева также планируют сыграть в Австралии.

Обновление рейтинга от 16 ноября будет определять посев для турниров в первой половине января, в том числе Australian Open. Свёнтек перед полуфиналами занимала девятую позицию с 4188 очками. В течение трех предыдущих сезонов она и Сабаленко занимали две первые позиции итогового рейтинга WTA.

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