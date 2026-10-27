Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил, что правительство может включить в бюджет на 2027 год механизм, который позволит гражданам начать получать государственную пенсию с 64 лет. В настоящее время пенсионный возраст в Италии составляет 67 лет и, согласно действующей системе, будет постепенно повышаться в соответствии с ожидаемой продолжительностью жизни.

Оценка стоимости инициативы

Как сообщает ANSA English, Сальвини сказал, что Министерство экономики и финансов и Национальный институт социального обеспечения Италии оценивают стоимость такого решения. По его словам, финансирование должно быть достаточным, чтобы люди, уплачивавшие взносы в систему, как минимум получили обратно внесённые средства.

Вице-премьер также заявил, что внутри правительства есть договорённость по инициативе и её финансированию. В то же время консультации по другим статьям расходов будут продолжаться.

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Пересмотр пенсионной системы

Сальвини связал инициативу с изменениями в пенсионной системе, введёнными бывшей министром труда Эльзой Форнеро при правительстве Марио Монти в 2011–2013 годах. По его словам, партия «Лига» давно стремилась пересмотреть этот закон.

Сальвини добавил, что правительство премьер-министра Джорджи Мелони, вероятно, одобрит законопроект о бюджете на 2027 год в среду.

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