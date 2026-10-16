Саудовская Аравия казнила двух граждан Бангладеш, осужденных за неназванное деяние в мечети в Мекке. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии заявило, что осужденные совершили деяние, нарушавшее святость мечети, сообщает RMF24.

Консульство не предупредили

Ведомство не уточнило, в чем именно состояло обвинение. Согласно приведенным данным, приговор был вынесен на основании исламского права. Саудовское законодательство предусматривает смертную казнь за деяния, которые суд признает особо тяжкими нарушениями закона.

Консульство Бангладеш в Джидде заявило, что не было заранее проинформировано о запланированных казнях.

Приговор участнику протестов

По данным The Guardian, Верховный суд Саудовской Аравии утвердил смертный приговор Юсефу аль-Манасифу. Его обвиняли, в частности, в участии в демонстрациях в поддержку прав шиитского меньшинства и в похоронах, которые власти рассматривали как форму протеста.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Вменяемые аль-Манасифу действия, по данным издания, были совершены, когда ему было от 15 до 17 лет. Его задержали в 2017 году. Правозащитная организация Reprieve утверждает, что мужчину пытали и принудили подписать ложные показания. По ее данным, с назначенным государством адвокатом он встретился лишь через пять лет после задержания.

Число казней растет

В 2020 году Саудовская Аравия объявила об отмене смертной казни за преступления, совершенные лицами, не достигшими совершеннолетия. В то же время Reprieve заявляет, что с 2015 года в королевстве казнили не менее 17 человек за деяния, которые они предположительно совершили до достижения 18 лет.

По данным Human Rights Watch, в 2025 году в Саудовской Аравии казнили 356 человек, тогда как годом ранее — 345. Среди осужденных было много иностранцев, прежде всего по делам о наркотиках, в том числе не связанным с насилием.

Читай нас в