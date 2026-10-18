В Восточной провинции Саудовской Аравии казнили пятерых мужчин, осужденных за преступления, связанные с терроризмом. Как сообщает The National, приговоры были приведены в исполнение в субботу, 18 октября, со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел, распространенное Саудовским агентством печати.

Имена осужденных

Министерство назвало казненных граждан Мохаммеда Аль-Захера, Али Аль-Шейха, Хассана Аль-Фараджа, Реду Абу Абдаллу и Али Аль-Рабиха.

По утверждению ведомства, мужчины присоединились к иностранной террористической организации и неоднократно открывали огонь по сотрудникам сил безопасности и их автомобилям с намерением убить. Их также обвинили в хранении оружия и боеприпасов, а также в финансовой и иной поддержке нападений на территории королевства.

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Решение суда

Суд признал пятерых мужчин виновными и приговорил их к смертной казни по тазирy — дискреционной форме наказания, которую саудовские судьи могут применять в соответствии с исламским правом за правонарушения, для которых не установлено фиксированное наказание.

В Министерстве внутренних дел заявили, что приговоры были оставлены в силе Верховным судом после рассмотрения апелляции, а для их исполнения был издан королевский указ. Ведомство также отметило, что казни отражают курс правительства на обеспечение безопасности, правосудия и применение исламского права в отношении тех, кого власти считают угрозой общественной безопасности.

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