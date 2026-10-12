Саудовская коалиция заявила о перехвате ракеты хуситов в направлении Эр-Рияда — Anadolu Agency
Коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила, что вечером 12 октября перехватила и уничтожила баллистическую ракету. По данным коалиции, группировка хуситов запустила её в направлении Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии.
Заявление коалиции
Как сообщает Anadolu Agency, коалиция объявила о перехвате и уничтожении ракеты в публикации в социальной сети X. В сообщении указали, что баллистическая ракета была выпущена в сторону Эр-Рияда.
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Предупреждение гражданской обороны
Сообщению коалиции предшествовали оповещения гражданской обороны Саудовской Аравии. Служба кратко предупредила о потенциальной опасности в Эр-Рияде, а через несколько минут заявила, что опасность миновала.
По данным агентства, в последние дни Эр-Рияд неоднократно подвергался атакам хуситов. Удары по Международному аэропорту имени короля Халида в течение двух дней привели к временному приостановлению его работы.