Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар баллистической ракетой по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Саудовская коалиция, воюющая против хуситов, сообщила о перехвате баллистической ракеты к северу от города. Как сообщает Euronews, очевидцы также слышали несколько взрывов в разных районах столицы.

Заявления сторон

Представитель саудовской коалиции генерал-майор Турки аль-Малики заявил, что военные уничтожили в столице Йемена Сане платформу, использовавшуюся для запуска атак на Эр-Рияд. На момент публикации саудовские власти не подтвердили сам удар по аэропорту, а также не сообщили о разрушениях или жертвах в результате заявленной ракетной атаки.

По словам очевидцев, дипломатам приказали оставаться в зданиях посольств. Международные школы также приняли меры предосторожности.

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Предыдущие атаки на аэропорты

Саудовская сторона сообщила, что накануне в результате атаки беспилотника на аэропорт имени короля Халида погиб гражданин Судана, еще восемь человек получили ранения. В результате другой атаки на аэропорт города Абха на юго-западе страны погибли двое жителей из Марокко и Алжира, еще 28 человек получили ранения, сообщили чиновники.

Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии не возложило ответственность за атаки на два международных аэропорта ни на одну из сторон. После инцидентов задержки авиарейсов продолжались второй день.

Хуситы, также известные как «Ансар Аллах», в последние дни неоднократно заявляли об атаках на саудовские аэропорты, критическую инфраструктуру и военные объекты королевства.

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