Сейм Латвии 15 октября принял срочные поправки к Уголовному закону, ужесточающие ответственность за организацию незаконной миграции, незаконное перемещение людей через государственную границу и организацию незаконного пребывания лиц в стране. Об этом сообщает LSM English.

Увеличение максимальных сроков

В наиболее тяжких случаях максимальный срок лишения свободы за незаконное перемещение лиц через государственную границу увеличили с 10 до 12 лет. За организацию незаконного пребывания лиц максимальное наказание возрастает с шести до восьми лет.

Авторы законопроекта отметили в пояснительных материалах, что такие уголовные правонарушения представляют прямую угрозу неприкосновенности государственной границы, законному контролю за пребыванием людей в Латвии и национальной безопасности в целом. Они также считают организацию незаконной миграции и связанную с ней деятельность существенным риском для национальной безопасности в нынешней геополитической ситуации.

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Рост количества производств

По данным Министерства внутренних дел Латвии, в течение первых восьми месяцев 2026 года было начато 124 уголовных производства по фактам незаконного перемещения лиц через границу. В 2025 году таких производств было 52, а в 2024 году — 39.

Кроме того, в 2025 году в Латвии было начато 84 уголовных производства за организацию незаконного пребывания лиц, тогда как годом ранее их было 54.

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