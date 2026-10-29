29 октября Сейм Латвии принял изменения в Закон о Государственной пограничной охране и Закон об уголовном процессе. Они более четко определяют полномочия пограничников по применению силы и должны усилить защиту пограничной инфраструктуры от гибридных атак, сообщает LSM English.

Применение силы и оружия

Поправки предоставляют пограничникам право применять физическую силу, специальные боевые приемы, оружие и служебных собак для отражения нападения на человека или объект инфраструктуры государственной границы. Ранее закон отдельно не предусматривал таких полномочий для отражения нападений.

Изменения также разрешают применять оружие без предупреждения, если в конкретной ситуации предупредить невозможно. Если в результате применения оружия человек получил ранения или погиб, пограничник обязан немедленно, но не позднее чем в течение 24 часов, уведомить прокуратуру.

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Изменения в расследованиях

Отдельные поправки в Закон об уголовном процессе устанавливают, что уголовные правонарушения, совершенные пограничником как государственным должностным лицом при исполнении обязанностей в режиме усиленной работы системы пограничной охраны, будут расследовать уполномоченные должностные лица Государственной пограничной охраны.

Председатель Комитета Сейма по обороне Раймондс Бергманис заявил, что на внешней границе страны продолжается гибридная война, а неприкосновенность границы и защита инфраструктуры являются частью территориальной целостности Латвии.

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