Селекционер сборной Польши Ян Урбан не смог гарантировать участие Пётра Зелиньского и Марцеля Регулы в матче Лиги наций против Румынии в Бухаресте, Румыния. По его словам, окончательное решение о готовности футболистов примут утром в день игры.

Как сообщает Interia Sport, у футболистов были проблемы со здоровьем. Урбан заявил, что в команде был вирус, однако ситуация значительно улучшилась. В то же время тренер подчеркнул, что сможет точно оценить возможность их участия только в день матча.

Вратарь на матч уже выбран

Урбан также сказал, что тренерский штаб уже определился с вратарём на игру против Румынии. По его словам, решение приняли после анализа всех кандидатов и с учётом мнения тренеров вратарей. Имя выбранного голкипера станет известно в день поединка.

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Отдельно селекционер прокомментировал травму Пшемыслава Франковского. Из-за его отсутствия в состав вызвали Аркадиуша Пырку. Урбан не исключил, что футболист, приглашённый в качестве замены, может сыграть. Он также отметил, что Мэтти Кэш мог бы пропустить следующий матч в случае получения жёлтой карточки.

Ожидания от игры в Бухаресте

Урбан ожидает открытого поединка и считает, что ничейный результат не устроит ни одну из сборных. Польская команда стремится сохранить шансы занять второе место и бороться за турнирную цель в последней игре.

Селекционер добавил, что газон на стадионе в Бухаресте освещают специальными лампами. Польская команда не выходила на поле, однако Урбан слышал от журналистов, что состояние покрытия неплохое.

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