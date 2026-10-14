Сенат Австралии снял с повестки дня правительственный законопроект о сокращении льгот на частное медицинское страхование для граждан в возрасте от 65 лет. В поддержку соответствующего предложения объединились Коалиция, партия «Зелёных» и независимый сенатор Джекки Лэмби, сообщает ABC News.

Инициатива предусматривала уменьшение с апреля следующего года размера компенсации, которую пожилые австралийцы получают за частное медицинское страхование. Правительство рассчитывало сэкономить 3 млрд долларов в течение четырёх лет и направить эти средства на другие нужды сферы ухода за пожилыми людьми.

Правительство пообещало повторно внести законопроект

Министр здравоохранения Марк Батлер заявил, что правительство не отказывается от этой политики и намерено повторно внести такой же законопроект на следующий день. Он назвал решение Сената противоречащим необходимости финансировать более качественные услуги по уходу за пожилыми людьми.

Теневой министр здравоохранения Энн Растон призвала правительство окончательно отказаться от сокращения. Коалиция ранее заявляла, что будет блокировать законодательную инициативу в Сенате, поэтому федеральное правительство рассчитывало на поддержку «Зелёных».

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«Зелёные» требовали исключения для пенсионеров

Лидер «Зелёных» Дэвид Шубридж отметил, что партия поддерживает уменьшение льгот на частное медицинское страхование, однако выступает против распространения изменений на пенсионеров. Он заявил, что «Зелёные» могли бы поддержать законопроект при условии освобождения пенсионеров от сокращений.

Согласно данным, ранее обнародованным ABC, около 1,6 млрд долларов из прогнозируемой суммы экономии должны были поступить именно за счёт сокращения льгот для пенсионеров. Сенатор Джекки Лэмби заявила, что пожилые люди уже тратят значительные средства на частное страхование и могут оказаться перед выбором между расходами на еду и медицинским обеспечением.

Правительство также столкнулось с критикой со стороны штатов и территорий, сектора ухода за пожилыми людьми и индустрии частного страхования, которые считают, что изменения могут усилить нагрузку на государственную систему здравоохранения. В то же время многие экономисты в сфере здравоохранения поддержали инициативу, считая её влияние на систему незначительным.

Защищая законопроект, Марк Батлер заявлял, что из-за изменений от частного страхования откажутся 44 тыс. человек. Опубликованный на этой неделе в соответствии с законами о свободе информации анализ Министерства здравоохранения предполагает, что к концу десятилетия совокупное число таких людей может достичь 78 тыс.

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