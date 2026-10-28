В Сенате Франции обсуждают законопроект, который должен обязать возмещать ущерб от недавних беспорядков не только непосредственных виновников, но и людей, принадлежавших к той же группе. Об этом сообщает France 24.

Возмещение ущерба

Инициативу рассматривают на фоне последствий недавних беспорядков, с которыми сталкиваются тысячи французских предприятий. Законопроект касается возмещения причинённого ущерба.

В основе предложения лежит идея коллективной гражданской ответственности. Именно этот подход стал предметом дискуссии среди французских законодателей.

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Критика инициативы

Противники законопроекта считают, что такая норма потенциально может нарушить демократическое право людей на протест. По их мнению, из-за опасений оказаться не в том месте и не в то время люди могут избегать участия в демонстрациях.

Критики также предупреждают, что участники протестов могут бояться быть связанными с действиями других людей, находящихся в той же группе.

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