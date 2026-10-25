Сенат Франции на этой неделе рассмотрит правительственный законопроект, согласно которому участников уличных протестов могут обязать компенсировать до 10 тысяч евро ущерба от вандализма, даже если они не причиняли вред непосредственно. Как сообщает The Guardian, такая ответственность может наступать для людей, которые продолжали протестовать неподалеку от нарушителей или находились с ними в одной группе.

Инициатива, известная как закон «платят вандалы», также предусматривает более широкое использование дронов над местами проведения протестов. Премьер-министр Себастьен Лекорню назвал ее абсолютно необходимой после мародерства и поджогов во время недавних демонстраций в стране.

Протесты из-за школ и стоимости жизни

Во Франции уже более месяца продолжаются протесты, к которым присоединились старшеклассники, профсоюзы и участники движения «желтых жилетов». Школьники блокировали учебные заведения, требуя реакции на нехватку учителей, ремонта заброшенных зданий и изменений в системе подачи заявлений в университеты.

Протесты также касаются стоимости жизни и состояния государственных услуг. Ранее в этом месяце во Франции произошел один из худших за последние годы дней насилия: преимущественно мирные демонстрации сопровождались грабежами, пожарами и повреждением государственных зданий. После этого власти усилили меры безопасности и ограничения на проведение собраний.

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Критика оппозиции и правозащитников

Профсоюзы обвинили президента Франции Эмманюэля Макрона в попытке сузить право на протест. Представитель левой партии «Непокоренная Франция» Эрик Кокрель заявил, что закон может фактически положить конец уличным демонстрациям, поскольку люди будут рисковать отвечать за действия, которых не совершали.

В открытом письме в Le Monde левые профсоюзы и Французская лига прав человека назвали инициативу несправедливой и представляющей серьезную угрозу свободе демонстраций. Во время протестов в прошлые выходные участники также выражали недовольство запретом на непрофсоюзные демонстрации, которые власти считали нелегитимными, а также ограничениями на протестные акции в центрах городов.

В то же время ультраправая партия «Национальное объединение» заявляет, что идея такого закона изначально принадлежала ей. Лидер партии Марин Ле Пен, начавшая президентскую кампанию, пообещала добиваться возмещения ущерба, причиненного участниками беспорядков.

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