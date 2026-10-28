28 октября 2026 года Сенат Франции одобрил законопроект «погромщики платят» (casseurs-payeurs), который предусматривает возможность взыскивать социальные выплаты с людей, участвовавших в насильственных протестах. За документ проголосовали 229 сенаторов, против — 105, сообщает The Rio Times.

Возмещение ущерба

Законопроект вводит солидарную финансовую ответственность для тех, кто сознательно присоединился к группе, созданной для причинения ущерба. Она также может распространяться на людей, которые остались в толпе, способной нарушить общественный порядок, после двух предупреждений полиции.

Максимальная сумма взыскания составит 10 тысяч евро с одного человека. Средства могут удерживаться из семейных выплат, жилищной помощи и RSA — базовой поддержки для людей без работы. Сенаторы также добавили в перечень семейную доплату, выплату на подготовку детей к школе и надбавку для работников с низкими доходами.

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Дополнительные полномочия

Первоначальный текст состоял из пяти статей, однако правительство и консервативное большинство Сената добавили к нему около 20 положений. Документ также предусматривает административные запреты на участие в демонстрациях, запрет на въезд для иностранцев, осужденных по таким делам, а также более широкие возможности использования дронов и видеонаблюдения с применением искусственного интеллекта в расследованиях.

Кроме того, проект предусматривает возможность выселения из социального жилья и ускоряет удаление интернет-публикаций с призывами к насилию. Левые политические силы критикуют инициативу, называя ее угрозой свободе протеста.

Документ еще не стал законом: его должно рассмотреть Национальное собрание Франции, где у правительства нет стабильного большинства. Порядок определения доли социальных выплат, которую можно будет взыскать, еще предстоит установить.

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