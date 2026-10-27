Сенат Франции в понедельник вечером отклонил конституционный законопроект об автономии Корсики. Против документа проголосовал 181 сенатор, за — 134, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Les Echos.

Изменения в проекте

Перед голосованием правые силы, имеющие большинство в верхней палате парламента, существенно переписали текст, ранее одобренный Национальным собранием. В частности, из предложенной конституционной нормы исключили упоминание об «островном сообществе», а также сузили объем особых полномочий, предусмотренных для Корсики.

Процесс предоставления острову автономного статуса в составе Французской Республики был начат в 2022 году по запросу президента Эмманюэля Макрона, когда министром внутренних дел был Жеральд Дарманен. Компромиссный вариант в 2024 году одобрило Корсиканское собрание, а в июне 2026 года его поддержало Национальное собрание.

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Реакция автономистов

После решения Сената сенатор от автономистской партии Femu a Corsica Поль-Туссен Париджи заявил, что его политическая сила выходит из процесса Бово. Мэр Бастии и один из заметных корсиканских автономистов Жиль Симеони отметил, что представители острова пытались найти политическое решение, однако столкнулись с сопротивлением процессу.

Партия корсиканской нации также отозвала поддержку процесса, раскритиковав, как она заявила, пренебрежительное отношение сенаторов. После отказа Сената будущее реформы остается неопределенным: конституционные изменения во Франции должны быть одобрены в идентичной редакции обеими палатами парламента, а затем получить поддержку трех пятых парламентариев на совместном заседании.

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