Сенат Мексики единогласно одобрил поправку к Общему закону о туризме, направленную на предотвращение сексуальной эксплуатации детей и подростков. Она предусматривает проверку официальных документов взрослых, путешествующих вместе с несовершеннолетними, сообщает Mexico News Daily.

Проверка документов

Поставщики туристических услуг должны проверять документы, подтверждающие родственную связь, родительские права, опеку или статус заботы и попечительства в отношении несовершеннолетнего. Если взрослый не сможет подтвердить такие основания, в том числе отель или сервис аренды должны отказать в бронировании — независимо от того, оформляется ли оно лично или онлайн.

После отказа поставщик услуг также должен немедленно уведомить органы власти для дальнейшей проверки. При этом еще не определено, какие именно официальные документы будут приниматься в качестве подтверждения и какие конкретно туристические сервисы будут обязаны выполнять новые требования.

Юрист Магда Саяс в колонке для Diario del Istmo отметила, что для практического выполнения поправки потребуются обучение сотрудников, контактирующих с клиентами, и обновление внутренних систем онлайн-бронирования, работающих в Мексике.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Голосование и данные Сената

Законопроект был единогласно одобрен 104 голосами и передан в офис президента для подписания. Согласно документу, Министерство туризма определило сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних в туристическом секторе как случаи, когда правонарушитель выдает себя за внутреннего или иностранного туриста и едет в определенное место, чтобы установить сексуальный контакт с несовершеннолетними.

В заявлении Сенат, ссылаясь на данные World Vision Mexico, назвал Мексику вторым по масштабам направлением сексуальной эксплуатации детей и подростков и первым в мире по потреблению детской порнографии. Сенатор от PAN Лаура Эскивель Торрес заявила, что поправка должна ограничить возможности для сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Сенатор от PRI Каролина Вигджиано Аустрия сообщила, что более 16 тысяч детей в Мексике находятся в сетях сексуальной эксплуатации, преимущественно в туристических местах.

В мае Ассоциация отелей Канкуна, Пуэрто-Морелоса и Исла-Мухерес в штате Кинтана-Роо официально взяла на себя обязательства в рамках глобальной инициативы The Code, направленной на искоренение сексуальной эксплуатации детей и подростков в туристической отрасли.

Читай нас в