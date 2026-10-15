15 октября Сенат Нигерии внес поправки в Закон о федеральных политехникумах, предоставив им право присуждать степень бакалавра технологий с отличием в областях науки, инженерии и технологий. Как сообщает Premium Times Nigeria, программы должны пройти аккредитацию Национальной университетской комиссии Нигерии и других профильных регуляторов.

Новые полномочия учреждений

Поправка дополняет закон новым подпунктом 2(1)(c). Он позволяет федеральным политехникумам присуждать степень Bachelor of Technology (B.Tech. Hons.) обладателям национального диплома (ND), высшего национального диплома (HND) или диплома о последипломном образовании.

Решение приняли после того, как Сенат пересмотрел свою предыдущую позицию, согласно которой такие учреждения могли выдавать только квалификации ND и HND. Лидер Сената Опейеми Бамиделе предложил повторно передать законопроект на рассмотрение комитету полного состава Сената. По его словам, положения статей 2, 8 и 31 требовали дополнительного законодательного рассмотрения для административной ясности и создания комплексной правовой базы.

Изменения для ректоров

Во время рассмотрения в комитете ни один сенатор не возразил против предложенных изменений. Президент Сената Годсвилл Акпабио поставил обновленные положения на голосование голосом, и большинство сенаторов их поддержало.

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Поправки также меняют правила назначения ректоров федеральных политехникумов. Руководящий совет учреждения будет назначать ректора на первый пятилетний срок с возможностью второго и последнего четырехлетнего срока. Кроме того, статью 31 пересмотрели так, чтобы определять министра как должностное лицо, ответственное за образование.

Спор вокруг HND

В Нигерии давно существует различие в отношении работодателей к выпускникам университетов со степенью бакалавра наук и обладателям HND из политехникумов. Обладатели HND исторически сталкивались с различиями в стартовых должностях, возможностях карьерного роста и доступе к отдельным должностям в государственном и частном секторах.

В 2018 году федеральная государственная служба разрешила обладателям HND начинать работу с уровня тарифной сетки 08. В то же время для продвижения выше уровня 14 или перехода в другую категорию должностей им необходимо выполнять дополнительные требования в соответствии с правилами государственной службы.

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