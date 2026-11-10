Сенат США расследует возможные финансовые нарушения в криптопроектах Трампа

Член Демократической партии, представитель постоянного подкомитета Сената США по расследованиям Ричард Блументаль потребовал от криптовалютной биржи Binance, компании Tether и криптопроектов, связанных с президентом Дональдом Трампом, предоставить документы в рамках проверки возможных финансовых нарушений и конфликтов интересов.

Среди адресатов — World Liberty Financial и Fight Fight Fight LLC, связанные с семьёй Трампа. Расследование их деятельности началось в мае 2025 года.

Сенаторов интересуют возможные операции с иностранцами, находящимися под федеральным уголовным преследованием, а также привлечение инвестиций от иностранных правительств и соблюдение требований государственной этики.

Binance и Tether проверяются в связи с возможным обходом санкций и операциями, связанными с администрацией Трампа. В частности, законодатели обратили внимание на использование стейблкоина USDT в теневой банковской системе Ирана и транзакции Binance на сумму более 1,7 млрд долларов, связанные с этой страной.

Отдельные вопросы возникли в связи со сотрудничеством Binance с World Liberty Financial и помилованием Трампом основателя биржи Чанпэна Чжао.

Документы должны быть предоставлены до 4 января 2027 года. В случае отказа сенаторы угрожают применить принудительные меры.

Источник: Ричард Блументаль, Сенат США

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