Как сообщает The Rio Times, в Парагвае сенатор Густаво Лейте 14 октября призвал президента Сантьяго Пенью заменить всех пятерых членов правления центрального банка страны и суперинтенданта банков. Лейте представляет правящую партию «Колорадо».

Требование к руководству банка

Издание характеризует Лейте как наиболее заметного сторонника полной замены руководства центрального банка. Его обращение к президенту касается одновременно состава правления учреждения и суперинтенданта банков.

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Политический контекст

До июля Лейте был послом Парагвая в Вашингтоне. Теперь он является сенатором и возглавляет инициативу представителей правящей партии по смене руководства центрального банка.

В материале Лейте также характеризуют как критика президента Пеньи внутри правящей партии. Статья посвящена его политической роли и требованию обновить руководство банковского регулятора.

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