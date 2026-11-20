Американский сенатор-демократ Тим Кейн внес резолюцию, которая обязываетобязать администрацию США предоставить Конгрессу объяснения относительно закупок российского дизельного топлива, ослабления санкций против РФ и задержек с поставками боеприпасов для украинской ПВО. Документ был представлен 19 ноября.

Сенатор хочет получить информацию о том, как решения американской администрации могли повлиять на способность России продолжать войну против Украины. В частности, речь идет о закупках российского дизельного топлива, ослаблении отдельных санкций против РФ и задержках с передачей Украине боеприпасов для систем противовоздушной обороны, в том числе перехватчиков Patriot.

Кроме того, Кейн требует объяснить изменения в порядке передачи предупреждений о предстоящих ракетных ударах и предоставить информацию о текущем состоянии переговоров по прекращению российско-украинской войны.

Политик раскритиковал решения администрации США, которые, по его мнению, могут способствовать финансированию российской агрессии и ослаблять оборону Украины. Он заявил, что Соединенные Штаты не должны закупать российское топливо, поскольку полученные Москвой средства могут использоваться для продолжения войны и поддержки Ирана.

Также сенатор назвал недальновидными задержки с поставками перехватчиков Patriot и ослабление санкций против России.

Резолюция была внесена в соответствии с разделом 502B(c) Закона США об иностранной помощи. Эта процедура дает сенатору возможность добиваться рассмотрения документа, требующего от администрации предоставить Конгрессу информацию о последствиях ее решений в сфере прав человека.

Кейн заявил, что в ближайшее время сможет вынести резолюцию на голосование в Сенате, и призвал коллег поддержать инициативу.

На данный момент документ является законодательной инициативой сенатора. Сенат США еще не принял соответствующего решения, а приведенные в резолюции вопросы требуют разъяснений со стороны администрации.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на резолюцию.

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